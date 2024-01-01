GOA — классическая и самая популярная серия Shulz, созданная для комфортной езды по городу. Это складные велосипеды с удобной вертикальной посадкой, высоким качеством компонентов и по доступной цене.

E-GOA — электровелосипед с японской планетарной втулкой Shimano Nexus на 3 скорости и надежными дисковыми тормозами. Электрический привод гарантирует удовольствие от поездки: вы доберетесь в любую точку города свежим и полным сил, не вспотев и не испачкав одежду. Универсальная модель на 20-дюймовых колесах подходит взрослым любого роста: достаточно отрегулировать высоту сиденья.

E-GOA выглядит как обычный велосипед, а весит всего 19 кг. Его так же удобно складывать, хранить и перевозить. Благодаря электротяге вы сможете разогнаться до 24 км/ч даже против ветра или на подъеме, выбрав уровень поддержки от 1 до 5 в режиме Assist на велокомпьютере. Аккумулятор заряжается от обычной розетки.

Выбирайте E-GOA и наслаждайтесь ощущением, словно попутный ветер всегда дует вам в спину!

Инструкция к дисплею LCD5, устанавливаемому на электровелосипеды SHULZ (~8,4Mb, pdf)

Информация по электровелосипеду SHULZ E-GOA на случай проверки сотрудниками ДПС: на велосипеде установлен мотор мощностью 250W, максимальная скорость 24 км/ч.