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GOA — классическая и самая популярная серия Shulz, созданная для комфортной езды по городу. Это складные велосипеды с удобной вертикальной посадкой, высоким качеством компонентов и по доступной цене.

E-GOA — электровелосипед с японской планетарной втулкой Shimano Nexus на 3 скорости и надежными дисковыми тормозами. Электрический привод гарантирует удовольствие от поездки: вы доберетесь в любую точку города свежим и полным сил, не вспотев и не испачкав одежду. Универсальная модель на 20-дюймовых колесах подходит взрослым любого роста: достаточно отрегулировать высоту сиденья.

E-GOA выглядит как обычный велосипед, а весит всего 19 кг. Его так же удобно складывать, хранить и перевозить. Благодаря электротяге вы сможете разогнаться до 24 км/ч даже против ветра или на подъеме, выбрав уровень поддержки от 1 до 5 в режиме Assist на велокомпьютере. Аккумулятор заряжается от обычной розетки.

Выбирайте E-GOA и наслаждайтесь ощущением, словно попутный ветер всегда дует вам в спину!

Инструкция к дисплею LCD5, устанавливаемому на электровелосипеды SHULZ (~8,4Mb, pdf)

Информация по электровелосипеду SHULZ E-GOA на случай проверки сотрудниками ДПС: на велосипеде установлен мотор мощностью 250W, максимальная скорость 24 км/ч.

Подходит на рост
 
150−190 см
Подходит для веса
 
до 100 кг
Вес велосипеда без упаковки
 
19 кг
Размер в сложенном виде
 
82×68×35 см
Размер упаковки
 
87×73×46 см (0.3 м³)
Вес с упаковкой
 
23,5 кг
Рама
 
алюминиевый сплав 6061, регулируемый механизм складывания
Вилка
 
сталь Hi-Ten, без амортизатора
Диаметр колес
 
20″
Обода
 
двойные фрезерованные алюминиевые, 36/32 спицы
Передняя втулка
 
мотор BAFANG FM. G35.220.D, 36H/13G, 250W, 36 V
Задняя втулка
 
SHIMANO NEXUS SG-3R40, планетарная, 3 скорости, 135 мм
Покрышки
 
KENDA KOMMUTER K1045 20×2,00″, камера с автониппелем
Количество скоростей
 
3
Манетки
 
шифтер SHIMANO Nexus SL-3S41E
Система
 
алюминиевые шатуны 170 мм, звезда 40 зубьев
Задние звезды
 
звезда SHIMANO 16 зубьев
Цепь
 
односкоростная, KMC C410, ½″x1/8″
Каретка
 
NECO B910 картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/118 мм
Педали
 
складные, ударопрочный пластик
Передний тормоз
 
механический дисковый, ротор 160 мм
Задний тормоз
 
механический дисковый, ротор 160 мм
Тормозные ручки
 
алюминиевые, под 3 пальца
Вынос
 
складной, алюминиевый, нерегулируемый, 380 мм, сложение внутрь
Рулевая
 
NECO H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники
Руль
 
алюминиевый с подъемом 25 мм, ширина 580 мм
Грипсы
 
анатомические с фиксатором
Седло
 
270×160 мм, кожезаменитель, мягкий упругий наполнитель
Подседельный штырь
 
алюминиевый, длина 580 мм, диаметр 33,9 мм
Максимальная скорость
 
24 км/ч
Дисплей
 
LCD5
Сенсор
 
KT-V12
Контроллер
 
KT362WS
Аккумулятор
 
литий ионный, Samsung 36 V, 10,4 Ah
Зарядное устройство
 
36 V, 2 A lithum, DC2.1×5.5×12 mm
В комплекте
 
подножка, багажник, крылья, звонок, катафоты
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Отзывы
Геннадий К.

Без видимых амортизационных деталей Shulz E-GOA не столь уж трясок. Похоже конфигурация рамы и передней вилки каким-то образом гасит удары и вибрации. Проверил на скорости горки (40 км/час). Ни тряски, ни дребезжания.

Мощность мотора даже излишняя для велосипеда с диаметром колёс 20 дюймов. На всех трёх скоростях планетарки достаточно минимальных усилий, чтобы наслаждаться поездкой, а не исходить по́том и гробить коленные суставы. Любые горки для пешеходов в парке Яуза Шульц берёт в лёгкую. Ни разу не довелось включал максимальную мощность электромотора. Из пяти позиций мощности «подкачки» за цифру 3 практически не выбирался. На 4-й «передаче» возникает ощущение, будто едешь на мотоцикле. Что понравилось? Круиз-контроль! Не крутя педали, держит любую из доступных скорость движения до полного израсходования заряда батареи без применения мускульной силы.

Ещё из бонусов: надо пройти подземный переход, — нажми нужную кнопку и велосипед сам со скоростью пешехода начнёт подниматься по пандусу. На ЭлектроШульце можно кататься довольно долго. Крути без усилий педали, крути не потей, но главное крути, и проедешь свои 60, а то и 100 км. Включение дополнительной мощности, конечно же, пожирает энергию. Но если подключать всю мощь только на подъёмах и возвращаться на «единичку» всякий раз при горизонтальной езде, заряда хватит надолго. Обычная поездка по паркам, ВДНХ, БотСаду (20–25 км) средним темпом НИ НА ОДНО ДЕЛЕНИЕ не снижает показатель заряда батареи.

Денис Голубев

Сразу оговорюсь, что искал байк для зимней езды, причём по снегу и льду, а не по влажному асфальту, как в Питере.
1. Передний электропривод. В паре с PAS велосипед становится полноприводным. Отлично идёт по всем пробленым поверхностям, включая снежную кашу (насколько это возможно на 2» колёсах).
2. Длинные крылья с «юбками» на концах. Отлично защищают о снега и грязи. Ноги всегда чистые, сам байк — почти чистый (даже несмотря на его белый цвет!)
3. Планетарная втулка. Нет низко висящей «лапки» заднего переключателя. Минимум шестерёнок снаружи. В РАЗЫ меньше грязи на цепи и звёздах.
4. Почти нет стали в элементах конструкции. Даже багажник — и тот алюминиевый. Из этого же металла почти весь крепёж. Ржаветь почти нечему.
5. Малый (для электробайка) вес. Увы, не 17.5 кг., как написано в ТТХ, а примерно 19.9 кг. (взвешивал с батареей). И всё равно это меньше, чем у б.ч. конкурентов даже с 16» колёсами.
6. В целом качественная конструкция: прочные запорные узлы, удобные грипсы, мелочи вроде градуировки на подседельном штыре и т. д.
7. Очень удобное, мягкое седло. Создаёт ощущение подпружиненного подседельного штыря.
8. Весьма жёсткая рама (по сравнению с моим прежним складничком). Притом низкая, что сильно упрощает посадку.
9. У байка масса плюсов для транспортировки. Его можно катить, держа за шарнир рамы! Подножка может быть сложена-разложена уже когда байк сложен. Крепкий багажник очень помогает держать-поднимать сложенный вел. Кроме того, и в разложенном состоянии его удобно переносить за «ручку» на раме — байк увесист, но отлично сбалансирован. В комплекте идёт сумка для переноски вела с очень удобным ремнём через плечо.

Складной велосипед E-GOA

Белый / Электровелосипед / Колеса 20″

74 880₽
Будет стоить 83 200₽
-11%

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Штрихкод: 2000008311311
ID: 105

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