GOA — классическая и самая популярная серия Shulz, созданная для комфортной езды по городу. Это складные велосипеды с удобной вертикальной посадкой, высоким качеством компонентов и по доступной цене.
E-GOA — электровелосипед с японской планетарной втулкой Shimano Nexus на 3 скорости и надежными дисковыми тормозами. Электрический привод гарантирует удовольствие от поездки: вы доберетесь в любую точку города свежим и полным сил, не вспотев и не испачкав одежду. Универсальная модель на 20-дюймовых колесах подходит взрослым любого роста: достаточно отрегулировать высоту сиденья.
E-GOA выглядит как обычный велосипед, а весит всего 19 кг. Его так же удобно складывать, хранить и перевозить. Благодаря электротяге вы сможете разогнаться до 24 км/ч даже против ветра или на подъеме, выбрав уровень поддержки от 1 до 5 в режиме Assist на велокомпьютере. Аккумулятор заряжается от обычной розетки.
Выбирайте E-GOA и наслаждайтесь ощущением, словно попутный ветер всегда дует вам в спину!
Инструкция к дисплею LCD5, устанавливаемому на электровелосипеды SHULZ (~8,4Mb, pdf)
Информация по электровелосипеду SHULZ E-GOA на случай проверки сотрудниками ДПС: на велосипеде установлен мотор мощностью 250W, максимальная скорость 24 км/ч.
Без видимых амортизационных деталей Shulz
Мощность мотора даже излишняя для велосипеда с диаметром колёс 20 дюймов. На всех трёх скоростях планетарки достаточно минимальных усилий, чтобы наслаждаться поездкой, а не исходить по́том и гробить коленные суставы. Любые горки для пешеходов в парке Яуза Шульц берёт в лёгкую. Ни разу не довелось включал максимальную мощность электромотора. Из пяти позиций мощности «подкачки» за цифру 3 практически не выбирался. На
Ещё из бонусов: надо пройти подземный переход, — нажми нужную кнопку и велосипед сам со скоростью пешехода начнёт подниматься по пандусу. На ЭлектроШульце можно кататься довольно долго. Крути без усилий педали, крути не потей, но главное крути, и проедешь свои 60, а то и 100 км. Включение дополнительной мощности, конечно же, пожирает энергию. Но если подключать всю мощь только на подъёмах и возвращаться на «единичку» всякий раз при горизонтальной езде, заряда хватит надолго. Обычная поездка по паркам, ВДНХ, БотСаду (20–25 км) средним темпом НИ НА ОДНО ДЕЛЕНИЕ не снижает показатель заряда батареи.
Сразу оговорюсь, что искал байк для зимней езды, причём по снегу и льду, а не по влажному асфальту, как в Питере.
1. Передний электропривод. В паре с PAS велосипед становится полноприводным. Отлично идёт по всем пробленым поверхностям, включая снежную кашу (насколько это возможно на 2» колёсах).
2. Длинные крылья с «юбками» на концах. Отлично защищают о снега и грязи. Ноги всегда чистые, сам байк — почти чистый (даже несмотря на его белый цвет!)
3. Планетарная втулка. Нет низко висящей «лапки» заднего переключателя. Минимум шестерёнок снаружи. В РАЗЫ меньше грязи на цепи и звёздах.
4. Почти нет стали в элементах конструкции. Даже багажник — и тот алюминиевый. Из этого же металла почти весь крепёж. Ржаветь почти нечему.
5. Малый (для электробайка) вес. Увы, не 17.5 кг., как написано в ТТХ, а примерно 19.9 кг. (взвешивал с батареей). И всё равно это меньше, чем у б.ч. конкурентов даже с 16» колёсами.
6. В целом качественная конструкция: прочные запорные узлы, удобные грипсы, мелочи вроде градуировки на подседельном штыре и т. д.
7. Очень удобное, мягкое седло. Создаёт ощущение подпружиненного подседельного штыря.
8. Весьма жёсткая рама (по сравнению с моим прежним складничком). Притом низкая, что сильно упрощает посадку.
9. У байка масса плюсов для транспортировки. Его можно катить, держа за шарнир рамы! Подножка может быть сложена-разложена уже когда байк сложен. Крепкий багажник очень помогает держать-поднимать сложенный вел. Кроме того, и в разложенном состоянии его удобно переносить за «ручку» на раме — байк увесист, но отлично сбалансирован. В комплекте идёт сумка для переноски вела с очень удобным ремнём через плечо.
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Штрихкод: 2000008311311
ID: 105